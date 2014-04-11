Опубликованы спутниковые снимки российских войск возле украинских границ

По данным Североатлантического союза, снимки сделаны между 22 марта и 2 апреля 2014 года.

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На них изображены около 40 тысяч российских военнослужащих, танков, бронемашин, артиллерии и самолетов в более, чем ста пунктах в районе украинской границы.