Россия заслуживает насмешек за свое лицемерие - глава МИД Швеции
03:49, 11 апреля 2014Политика
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Москва заслуживает насмешек за свою лицемерную политику. Когда Россия, захватившая Крым и сконцентрировавшая свои войска на границе с Украиной критикует ее за военные приготовления, то это вызывает смех.
Россия заслуживает насмешек за свое лицемерие / uk.wikipedia.org
Об этом написал в своем Twitter глава МИД Швеции Карл Бильдт.
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"Россия заслуживает насмешек, когда критикует Украину за военные приготовления. Россия вторглась в Крым и сосредоточила свои войска на границах", - такими словами высмеял политику Кремля в отношении Украины шведский министр иностранных дел.
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