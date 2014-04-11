Россия заслуживает насмешек за свое лицемерие - глава МИД Швеции

Об этом написал в своем Twitter глава МИД Швеции Карл Бильдт.

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"Россия заслуживает насмешек, когда критикует Украину за военные приготовления. Россия вторглась в Крым и сосредоточила свои войска на границах", - такими словами высмеял политику Кремля в отношении Украины шведский министр иностранных дел.