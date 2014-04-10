Яценюк призвал Раду "принять пакет законов по безвизовому режиму"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Верховную Раду поддержать пакет законопроектов относительно безвизового режима с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, после принятия ряда законопроектов Яценюк, который присутствовал на вечернем заседании, а также в конце утреннего заседания, поблагодарил народных депутатов от имени правительства “за непростые, но правильные решения”, которые сегодня приняты в ВР.

При этом он отметил: «Если вы не возражаете, то я на следующей неделе к вам приду, потому что нам нужно принять пакет законов по безвизовому режиму. Пакет внесен, и я готов лично докладывать, чтобы мы перешли ко второй стадии безвизового режима, чтобы украинцы ездили в Европу без виз».

Читайте такжеВ МИД рассчитывают на безвизовый режим с ЕС с 1 января 2015 года

В то же время председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отметил, что, судя по реакции зала, парламент готов уже сегодня рассмотреть некоторые из этих законопроектов.

После этого парламент начал рассмотрение законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнение Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины”.

Читайте такжеБиометрические паспорта гражданам Украины начнут выдавать уже в этом году – Яценюк

Как сообщал УНИАН, также произошел курьезный случай, когда Турчинов, предоставляя слово Яценюку, отметил, что предоставляет “последнее слово” премьер-министру.

В ответ Яценюк пошутил, что «последнее слово» будет не скоро.