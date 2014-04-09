Сегодня ПАСЕ рассмотрит украинский вопрос - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил на заседании пресс-клуба и.о. директора Департамента международных организаций МИД Украины Андрей Бешта.

“Украинский вопрос будет рассматриваться 9 апреля, мы ожидаем поддержку этого органа”, - сказал он.Читайте такжеКомиссия ПАСЕ поддержала лишение делегации России права голоса

Кроме того, по его словам, 10 апреля в рамках ПАСЕ будет рассматриваться вопрос о лишении российской делегации полномочий. На данный момент ПАСЕ одобрила проект о лишении голоса РФ до конца 2014 года.

“Мы надеемся на позитивное рассмотрение этого вопроса, и это станет очередной оценкой поведения РФ на мировой арене”, - сказал Бешта.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля началась весенняя сессия ПАСЕ.

На сессии, которая продлится до 11 апреля, ее члены планируют обсудить запрос относительно пересмотра нынешних полномочий делегацииРоссийской федерации в ПАСЕ. Также на этой сессии может состояться «срочное обсуждение угроз, существующих для функционирования демократических институтов в Украине».