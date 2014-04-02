СНБО: План частичной мобилизации в Украине выполнен на 85%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Андрей Парубий сообщил сегодня на брифинге в Верховной Раде.

По его словам, согласно оперативным данным,Россия не отводит свои войска от границ Украины, а лишь осуществляет их ротацию.

Кроме того, очень часто российские военные демонстрируют свое присутствие или совершают действия с элементами запугивания или провокаций.

Парубий отметил, что таким образом «можно констатировать, что их (российские) войска находятся в состоянии боевой готовности. И то, что говорит Путин, не отвечает действительности».Читайте такжеВ Хмельницкой области мобилизовали через военкоматы 6,5 тыс. человек

Как сообщал УНИАН, 17 марта и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, частичная мобилизация объявлена "в связи с резким осложнением внутриполитической ситуации, вмешательством РФ во внутренние дела Украины, ростом социальной напряженности в АРК и городе Севастополе и в соответствии с пунктами 1, 17, 20 части первой статьи 106, статьи 112 Конституции Украины. Мобилизация проводится на протяжении 45 суток со дня вступления в силу этого указа. В этот же день парламент принял закон об утверждении Указа и.о. президента Украины "О частичной мобилизации" (№ 4466) и он вступил в силу.

31 марта российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о частичном отводе российских войск с восточной границы Украины.