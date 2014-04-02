Россия планирует провокации в юго-восточных регионах Украины в начале мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в ВР.

По словам Парубия, так называемая операция «Русская весна», которую планировалось осуществить в 8 регионах Украины, сорвана.

“Тем не менее, по нашим оперативным данным, есть информация, что они (Россия - УНИАН) будут менять тактику и будут проводить другие провокации, в частности, на уровне районных и поселковых советов. Более того, есть информация относительно намерений избрания президента юго-восточной республики и, по нашим данным, больше провокационных мероприятий состоятся в первых числах мая, особенно ближе к 9 мая”, - сказал Парубий.Читайте такжеПарубий говорит, что Путин не отказался от нападения на Украину

Он подчеркнул, что усилия руководства РФ направлены прежде всего на дестабилизацию ситуации в Украине во время президентской избирательной кампании.

По словам Парубия, для предотвращения провокаций при СНБО будет создан оперативный штаб с целью недопущения срыва выборов президента Украины.

Как отметил секретарь СНБО, в этот штаба войдут не только работники правоохранительных органов, но и представители ОБСЕ, общественных организаций.