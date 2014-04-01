У Турчинова сегодня согласуют график вывода войск из Крыма

Сегодня будет согласован график передислокации всех видов войск Вооруженных сил Украины с территории Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы АП, народный депутат Украины Андрей Сенченко, который принимает участие с украинский стороны в переговорах с российской стороной, в том числе по вопросам передислокации украинских военных с территории Крыма.

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«Сегодня в течение дня будет согласован график по передислокации по всем видам войск Вооруженных сил, в том числе по флоту, по авиации, ПВО, сухопутным войскам. И возможно чуть позже, день-два - по внутренним войскам», - сказал Сенченко.

Он сообщил, что первый корабль, который готовится к передислокации, - корвет «Тернополь», а после него передислоцируют корабль «Кировоград».

По словам замглавы АП, еще необходимо провести технический осмотр кораблей, поскольку многие из них были повреждены во время противостояния в Крыму.

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Сенченко также сообщил, что в основном вооружение с территории Крыма будет транспортироваться железной дорогой, кроме авиации и флота. По его словам, произведены первые погрузки — 41 танк погружен на платформы и ждет отправки, а также еще порядка 50 платформ загружено автомобильной техникой.

«И, думаю, сегодня-завтра произойдет их отправка на материковую часть», - добавил он.

Кроме того, Сенченко сообщил, что украинская сторона обсудила с российской вопросы, связанные с переводом курсантов и лицеистов с Севастопольской военно-морской академии в учебные заведения на континентальную часть Украины. При этом российская сторона пообещала, что не будет оказывать психологическое давление на украинских курсантов.

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Также, по словам Сенченко, российская сторона пообещала, что на частную собственность украинских военнослужащих в Крыму не будет посягательств.

Сенченко отметил, что сейчас решаются вопросы о выведении Министерством обороны Украины жилья из служебного статуса, которое было закреплено за семьями военнослужащих в качестве служебного.