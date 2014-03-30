Яценюк поручил создать при Кабмине Совет по межнациональному согласию

"Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил членам Кабинета министров до 10 апреля подготовить и подать на рассмотрение правительства проекты актов об образовании Совета по межнациональному согласию при Кабинете министров", - говорится в сообщении пресс-службы секретариата Кабмина, передает ТСН.

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Также Яценюк поручил подготовить все необходимое для введения должности уполномоченного по делам национальностей при Кабинете министров Украины. Каковы будут цели и задачи вновь созданного Совета и уполномоченного по делам национальностей, в сообщении не указано.

Напомним, накануне Курултай крымских татар поддержал создание национальной автономии - делегаты Курултая крымскотатарского народа поддержали постановление "О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории в Крыму".