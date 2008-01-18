Огрызко и Солана возьмутся за реализацию плана Ющенко

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА договорились активизировать усилия по реализации Плана Ющенко относительно урегулирования Приднестровского конфликта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом В.ОГРЫЗКО сообщил журналистам сегодня после встречи с Х.СОЛАНОЙ.

«Мы договорились активизировать усилия для реализации Плана ЮЩЕНКО», – сказал министр.

Других деталей он не предоставил.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил план мирного урегулирования Приднестровского конфликта, который, в частности, был поддержан ЕС и Молдовой.