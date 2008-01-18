Огрызко и Солана возьмутся за реализацию плана Ющенко
18:25, 18 января 2008Политика
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Министр о деталях не сказал
Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА договорились активизировать усилия по реализации Плана Ющенко относительно урегулирования Приднестровского конфликта.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом В.ОГРЫЗКО сообщил журналистам сегодня после встречи с Х.СОЛАНОЙ.
«Мы договорились активизировать усилия для реализации Плана ЮЩЕНКО», – сказал министр.
Других деталей он не предоставил.
Как сообщал УНИАН, в 2005 году Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил план мирного урегулирования Приднестровского конфликта, который, в частности, был поддержан ЕС и Молдовой.
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