В ближайшие два дня Украина будет переживать самый критический момент своей истории - Марчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Евгений Марчук сказал на пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре.

Он отметил, что ситуация переходит во вторую фазу спецоперации, которую проводит Россия в отношении Украины, и эта фаза может быть намного опаснее, чем была “крымская фаза”.

“На сегодняшний день для экспертов, которые не входят во властные структуры и хорошо понимают в формате оборонной безопасности, национальной и государственной безопасности, в целом видно, что где-то в ближайшие два дня Украина будет переживать самый критический момент своей истории за все годы Независимости”, - сказал Марчук.

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По словам Марчука, для военных есть очень “точные индикаторы”, когда готовится масштабная операция, особенно наступательного характера, которую невозможно скрыть.

”Есть такие операции, такие их составляющие, на таком этапе, когда долго держать невозможно. Нужно или давать отбой, или реализация вперед”, - объяснил он.

Марчук сообщил, что на сегодняшний день в Донецке и вокруг этого города наблюдается скопление так называемых «туристов» в гражданском и наблюдается их “организационная активность”.

«Есть все приметы того, что, к величайшему сожалению, может произойти сначала не массированная атака наступательного характера российских регулярных войск на территорию Украины, а будет инициировано очень грамотно, а они уже получили опыт в Крыму, с учетом всех ошибок... Это будет большая часть организованных людей, которые не будут в военной форме совсем, но значительная часть из них будет вооружена автоматическим оружием. Ну, а дальше - соответствующие действия”, - сказал Марчук.

Кроме того, по словам Марчука, по мнению экспертов, российскую интервенцию в Крым можно было заблокировать без стрельбы. “На сегодняшний день могу сказать только одно на экспертном уровне, что интервенцию в Крым можно было заблокировать без взаимной разной стрельбы, танков и авиации», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, военная разведка США уведомила Конгресс о том, что вероятность военного вторжения России на территорию восточной Украины выше, чем думали до сих пор.

По данным американской разведки, в районах Ростова-на-Дону, Курска и Белгорода сосредоточена группировка численностью более 30,000 солдат, преимущественно в составе моторизованных подразделений, предназначенных для быстрых бросков.

24 марта на юго-западе Брянской области была замечена техника 12 танкового полка 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии (элита российских сухопутных войск, регулярно участвует в парадах на Красной площади).

Это соединение отгрузилось в районе Новозибки-Климово и, вероятнее всего, готово наступать через Чернигов прямо на столицу Украины.