Экс-руководители МИД, МО и СБУ Украины обсудили крымский кризис в НАТО

Делегация бывших руководителей военно-безопастностного сектора и дипломатического ведомства обсудила с руководством НАТО ситуацию в Крыму и действия России с отторжением полуострова от Украины.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, делегация встретилась с заместителем генсека НАТО Александром Вершбоу, помощниками генсека Альянса, а также послами ряда стран при НАТО, в частности, США и Франции.

"Для нас важно донести до Альянса реальную картину, которая есть в Украине. В результате российской агрессии страдает не только Украина, это является вызовом всему цивилизованному миру, страдает целая североатлантическая цивилизация. Надо сделать все, чтобы не допустить захватнической политики на континентальной Украине", - сказал в штаб-квартире НАТО экс- министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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Бывший первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Кабаненко заявил, что Россия накапливает у границ Украины большую армейскую армаду.

"В Крыму и на наших восточных границах накапливается огромные войска Российской Федерации с наступательным оружием - в том числе реактивные системы залпового огня, фронтовые бомбардировщики Су-24... Опасность остается очень высокой и эскалация остается очень реальной", - сказал адмирал Кабаненко.

"То, что происходит в Крыму, несет огромную опасность, происходит геостратегический сдвиг. Есть признаки очень серьезной стратегической опасности в случае реализации агрессивных намерений Российской Федерации. Украина не является членом Альянса, поэтому статья 5 Вашингтонского договора не распространяется на Украину. Мы это должны понимать", - добавил Кабаненко.

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Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что Россия для отторжения Крыма выбрала очень сложное время для Украины и воспользовалась ее слабостью.

"Стратегическая цель России - не позволить Украине присоединиться к европейским структурам - в том числе и безопасности. Россия использовала пик ослабления нашего правительства, ведь Украина досталась самого дна Россия задействовала военное давление против Украины, ведь речь идет о продвижении демократических ценностей дальше на восток Европы. Все сейчас решается в Украине. Сильная, демократическая, стабильная Украина пойдет на пользу и русскому народу", - сказал Смешко.

"Оборонный и сектор безопасности Украины был разгромлен до самых низов - до военкоматов. Этот сектор умело разрушался предыдущей властью и НАТО было полезно знать наше мнение об этом. Во многих вертикалях были назначены люди, которые работали не на безопасность Украины... В НАТО мы имели полезный разговор партнеров, ищут пути как остановить агрессора. И другого определения здесь быть не может", - сказал бывший министр обороны Евгений Марчук.

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Бывший первый заместитель министра иностранных дел, посол Александр Чалый призвал НАТО не вести кулуарные переговоры с Россией в том, что касается безопасности Украины и призвал остановить дальнейшую эскалацию - в частности, на востоке Украины и в Приднестровье.

"Украина должна была предложить России отменить закон, принятый Советом Федерации, который дает право президенту применять вооруженные силы по всей территории Украины. Это был бы реальный шаг к деэскалации", - сказал Чалый.