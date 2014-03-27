Турчинов считает, что аннексия Крыма не остановит движение Украины в Европу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС сегодня в Киеве.

По словам Турчинова, “на пути стабилизации ситуации в Украине, на пути к восстановлению действительно демократической могучей Украины стала агрессия Российской Федерации в Крыму”.

“Это не просто совпадение во времени, когда Украина готовилась к подписанию Соглашения об ассоциации и началась агрессия”, - отметил Турчинов.

По его словам, то, что Россия “не смогла сделать полгода тому назад, они пытаются сделать сейчас”.

Он подчеркнул, что, “несмотря на провокацию, несмотря на попытку аннексии нашей территории, движение Украины в Европу не остановить”.

Турчинов поблагодарил ЕС за ту позицию, которую он занял в отношении Украины с самого начала агрессии России и попытки аннексии Крыма.