Во Львовскую область выразили желание приехать 2085 беженцев из Крыма – ОГА

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, на данное время уже устроен на временное проживание 1131 беженец из Крыма.Читайте такжеКрымчане массово переселяются в другие регионы Украины - Минсоцполитики

По информации заместителя директора департамента социальной защиты населения Львовской ОГА Оксаны Яковец, «по состоянию на сегодня, на горячую линию Львовского областного совета и администрации обратилось более 450 семей из Крыма, которые выразили желание временно проживать на территории области».Читайте такжеДжемилев уверяет, что массового оттока людей с территории Крыма не наблюдается

Как сообщал УНИАН, во Львовской области создают координационный центр для сотрудничества власти с крымчанами, прибывшими для временного проживания, а также изучается возможность строительства в области временного летнего жилья для жителей Крыма.