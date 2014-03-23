Киев не может перечислить пенсии и соцвыплаты жителям Крыма - Денисова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр социальной политики Людмила Денисова перед заседанием правительства.

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"Проблемы технические. Мы не можем перечислить пенсии и социальные выплаты. На сегодня под нашей защитой находится более двух миллионов граждан, проживающих в Крыму и Севастополе. Мы не можем перечислить им деньги», - сказала министр.

Она отметила, что «это уже не только пенсионеры, поскольку уже есть второй транш и уже есть заявка на эти средства от Крыма и Севастополя. От Крыма на 24 млн грн - помощь семьям с детьми, и на 3 млн от Севастополя».