Киев не может перечислить пенсии и соцвыплаты жителям Крыма - Денисова

15:28, 23 марта 2014
Политика
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Киев не может перечислить  пенсии и социальные выплаты жителям Автономной Республики Крым.

Людмила Денисова / lenta-ua.net

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр социальной политики Людмила Денисова перед заседанием правительства.

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"Проблемы технические. Мы не можем перечислить  пенсии и социальные выплаты. На сегодня под нашей защитой находится более двух миллионов граждан, проживающих в Крыму и Севастополе. Мы не можем перечислить им деньги», - сказала министр.

Она отметила, что «это уже не только пенсионеры, поскольку уже есть второй транш и уже есть заявка на эти средства от Крыма и Севастополя. От Крыма на 24 млн грн - помощь семьям с детьми, и на 3 млн от Севастополя».

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