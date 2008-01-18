Юрий Лужков пригласил в Москву мэров облцентров с Востока Украины

В Москве 16 января под началом председателя Организационного комитета форума "Мегаполис XXI век", мэра Москвы, президента Международной ассамблеи столиц Юрия ЛУЖКОВА состоялось заседании Оргкомитета форума "Мегаполис XXI век", для участия в котором были приглашены мэры и 7 украинских городов: Запорожья, Днепропетровска, Луганска, Харькова, Херсона, Николаева и Донецка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского горисполкома со ссылкой на мэра Запорожья Евгения КАРТАШОВА, на заседании обсуждались не только вопросы, касающиеся проведения форума "Мегаполис ХХІ век" (который, по предварительной договоренности, состоится в Москве в марте 2008 года), но и проблемы ЖКХ.

"Как отметил запорожский городской председатель, москвичи навели порядок в ЖКХ, и у них есть чему поучиться. Во время рабочей встречи московский мэр Юрий ЛУЖКОВ рассказал украинским коллегам о переходе от крупных торговых центров к небольшим магазинам, где можно заказать продукты и получить их с доставкой на дом. Строительство магазинов в 100 метрах от дома, где можно купить любую продукцию из каталога, в котором представлено до 10 тысяч наименований, позволит разгрузить магистрали и не создавать пробки на дорогах. По словам Е.КАРТАШОВА, оргкомитет ставит перед собой задачу обобщить лучший опыт по организации коммунального хозяйства, тепло- и водоснабжения, развития городской инфраструктуры, привлечения инвестиций и рекомендовать его городам- членам МАК", - сообщали в пресс-службе.

Справка УНИАН, Запорожье - полноправный член "Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ)" с октября прошлого года. 28 сентября 2007 года запорожский мэр Евгений КАРТАШОВ во время отчетной сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов, которая проходила в Уфе, подал заявление о вступлении в Ассамблею. Решение о вступлении исполнительного комитета Запорожского городского совета в МАГ приняли местные парламентарии. Считается, что участие в Международной ассамблее столиц и крупных городов открывает новые возможности для торгово-экономического и культурного сотрудничества с крупнейшими городами бывшего Советского Союза и значительно повышает имидж города на международной арене.