Украинских военных из Крыма не выводят - Гайдук

Об этом в эфире "5 канала" сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.

"По состоянию на сегодняшний день у меня есть связь полностью со всеми командирами, которые дислоцируются в Крыму, я четко ставлю задачи командирам по ситуации, которая складывается и вопрос вывода войск из Автономной Республики Крым не стоит. Военнослужащие продолжают выполнять задачи по охране и обороне военных частей и пунктов постоянной дислокации кораблей ВМС в Крыму.", - сообщил Гайдук.

По его словам, отработаны сценарные планы и алгоритмы действий, которые доведены до сведения командиров воинских частей.

"Поэтому каждый командир держит воинскую часть, каждый командир держит корабль и четко знает, что и как делать и в какой последовательности", - подчеркнул Гайдук.