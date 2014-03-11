Кернеса обвиняют в похищении человека, пытках и угрозах убийством

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кернес сказал журналистам во время пресс-конференции.

По его словам, повестка и разъяснение, в чем его обвиняют, поступила к нему по факсу.

Кернес отметил, что уголовное производство в отношении него возбуждено 25 февраля.

Мэр добавил, что производство открыто по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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Кернес выразил убеждение, что открытое в отношении него уголовное производство сфабриковано и свидетельствует о том, что и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Авакова пытается «свести счеты».

«Это дело сфабриковано милицией во главе с Арсеном Аваковым», - сказал Кернес. «То, что происходит, называется сведением счетов», - добавил он.

Мэр высказал предположение, что таким образом его пытаются сместить с должности Харьковского городского головы.

Кернес отметил, что не скрывался и не собирается скрываться от следственных действий. «Я буду принимать участие во всех следственных действиях, направленных на установление истины», - отметил он.

Мер также отметил, что 13 марта в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины прибудет на допрос в Генпрокуратуру. Он также отметил, что не знает, в каких конкретно эпизодах его обвиняют.

Кернес подчеркнул, что недавно информационный департамент Харьковского горсовета обращался к прокуратуре с просьбой предоставить информацию о том, есть ли открытые против него производства. По его словам, правоохранители официально ответили: «Ничего нет в отношении Кернеса».

Мэр добавил, что сейчас не владеет информацией, какие действия в отношении него планируют следователи прокуратуры. «Что придет в голову утонченному хищнику, я не знаю. Пока еще мы живем в лесу», - сказал Кернес.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Кернес получил повестку Генпрокуратуры. Он обязан появиться в 10.00 в четверг, 13 марта, в следственное управление по адресу: Киев, улица Борисоглебская, 18, для участия в допросах. Кернес в уголовном производстве проходит в статусе подозреваемого.

Вчера, 10 марта, после допроса в Генпрокуратуре экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин был арестован и направлен в СИЗО согласно постановлению Шевченковского райсуда от 1 марта.

По сведениям пресс-службы Генпрокуратуры Украины, Добкину было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.