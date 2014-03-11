Пан Ги Мун призвал мировое сообщество помочь снизить напряженность в Украине

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы всемирной организации.

”Международное сообщество должно помочь ключевым игрокам охладить ситуацию и двигаться к долгосрочному и честному политическому урегулированию”, - заявил Пан Ги Мун. По его словам, ”дальнейшее обострение ситуации имело бы серьезные последствия для народа Украины, региона и мирового сообщества”.

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”Поскольку напряженность и недоверие растут, я призываю все стороны воздержаться от поспешных действий и провокационной риторики”, - сказал генсек ООН.

”В этот критический момент мы не можем позволить себе ошибки и бездействие”, - подытожил Пан Ги Мун.