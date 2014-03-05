В Одессе СБУ открыла дело по факту посягательства на территориальную целостность Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно во время передачи в Управление СБУ активистами «Евромайдана-Одесса» обращения Народной рады местного Майдана, в котором активисты заявили о намерении взять под свою охрану важные объекты в городе «в случае бездействия правоохранительных органов» и потребовали навести общественный порядок.

В частности, 1-й заместитель регионального Управления СБУ Анатолий Черный сообщил, что 4 марта начато производство по ч. 1 ст. 110 (Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Кроме того, как сообщили в УСБУ, 4 марта «в рамках предупреждения сепаратистских проявлений» сотрудники управления «вынесли официальное предупреждение про недопустимость осуществления противоправных действий Антону Давидченко (лидеру ГО «Молодежное единство») и Валерию Каурову (лидеру ГО «Единое отечество»), которые приняли активное участие в протестных мероприятиях 3 марта возле здания Одесской областной государственной администрации и причастны к отдельным призывам сепаратистского характера».

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Как сообщал УНИАН, 3 марта возле здания Одесского областного совета (здесь находится и облгосадминистрация) собрался пророссийский митинг, и его участники выдвинули ряд требований депутатам облсовета. Они прорвались в здание облсовета, разбили стекла на входной двери здания, не выпускали из здания депутатов, и. о. прокурора области Петра Лищишина (ему также угрожали оружием), а также избили мужчину с украинским флагом.

Позднее к облсовету начали прибывать сторонники Евромайдана, выступающие за единую Украину.

Пресс-служба Одесской областной прокуратуры сообщила, что милиция начала уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия и массовых беспорядков возле здания Одесского областного совета. Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия) и ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки).