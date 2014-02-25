Яценюк о Севастополе: ситуация очень сложная, Россия должна помнить о своих гарантиях

Страны-участницы Будапештского меморандума должны помнить о гарантиях территориальной безопасности, предоставленных Украине, заявил народный депутат Украины, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

“Обращаемся ко всем странам-участницам Будапештского меморандума, в том числе и к России, помнить о гарантиях территориальной безопасности, которые были предоставлены украинскому государству”, - отметил Яценюк, отвечая на вопрос парламентских журналистов относительно ситуации в Севастополе, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

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“Мы не потерпим никаких попыток сепаратизма и давления на Украину”, - заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что ситуация в Севастополе “очень сложная”: “Мы обращаемся к нашим российским партнерам осознавать свою ответственность”.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля с.г. в Севастополе на многотысячном митинге был избран городской голова – бизнесмен Алексей Чалый. Городской совет перед этим на внеочередной сессии принял решение о проведении городского референдума о создании своего исполнительного комитета. В то же время, на сегодняшний день функции исполнительной власти в городе делегированы СГГА. Согласно действующему украинскому законодательству, в Севастополе не предусмотрено избрание городского головы и формирование исполнительного комитета горсовета.

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Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия - международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины. Соглашение содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

В частности, согласно Будапештскому меморандуму, «Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно принципам Заключительного акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

2. ...подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или иным образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций.

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3. ...подтверждают Украине их обязательства согласно принципам Заключительного акта СБСЕ воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества какого-либо рода.

4. ...подтверждают их обязательство добиваться немедленных действий Совета Безопасности ООН по предоставлению помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, которое не владеет ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.

5. ...подтверждают в отношении Украины их обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника Договора о нераспространении ядерного оружия, которое не владеет ядерным оружием, кроме случая нападения на них, их территории или зависимые территории, их вооруженные силы или их союзников со стороны такого государства вместе с государством, которое владеет ядерным оружием или связано с ним союзным соглашением».