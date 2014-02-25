Жириновский предлагает помогать украинцам российскими паспортами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский требует немедленно выдать российские паспорта всем русским, проживающим на Украине, кто желает их получить, а также предлагает выдать их и всем желающим украинцам.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Жириновский сказал сегодня, выступая в Госдуме России.
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«Снова будем настаивать на самом упрощенном порядке (предоставления гражданства). Всем русским, кто желает, гражданам России паспорт выдать немедленно прямо в консульствах и посольствах. Я бы добавил еще и украинцам, желающим стать гражданами России. Вот такая помощь», - сказал Жириновский.
Он напомнил, что уже неоднократно либерал-демократы призывали выдать русским паспорта прямо в киевском посольстве или харьковском консульстве.
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Как сообщал УНИАН, 24 февраля член комитета по делам СНГ Илья Дроздов (фракция ЛДПР) внес в Госдуму РФ законопроект об упрощенной процедуре получения российского гражданства для граждан Украины русской национальности и членов их семей.
Документ предлагает воспользоваться политическим кризисом для решения демографических проблем России.
25 февраля председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий (фракция ЛДПР) опровергает сообщения украинских СМИ об обещаниях российских депутатов по ускоренной процедуре выдавать паспорта РФ крымчанам.