"Правый сектор" заявляет, что не собирается уходить с Майдана

21:05, 22 февраля 2014
Политика
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"Правый сектор" заявляет, что не собирается покидать Майдан Независимости.

Майдан / REUTERS

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте движения в соцсети Вктонтакте.

"Правый сектор" точно не будет расходиться ...", - говорится в сообщении под заявлением председателя Верховной Рады Александра Турчинова, что "Майдан сделал свое дело и может расходиться".

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