"Правый сектор" заявляет, что не собирается уходить с Майдана

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте движения в соцсети Вктонтакте.

"Правый сектор" точно не будет расходиться ...", - говорится в сообщении под заявлением председателя Верховной Рады Александра Турчинова, что "Майдан сделал свое дело и может расходиться".