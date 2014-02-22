"Правый сектор" заявляет, что не собирается уходить с Майдана
21:05, 22 февраля 2014Политика
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"Правый сектор" заявляет, что не собирается покидать Майдан Независимости.
Майдан / REUTERS
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте движения в соцсети Вктонтакте.
"Правый сектор" точно не будет расходиться ...", - говорится в сообщении под заявлением председателя Верховной Рады Александра Турчинова, что "Майдан сделал свое дело и может расходиться".
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