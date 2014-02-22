Добкин и Кернес выехали из Украины - пресс-секретарь Авакова

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин и Харьковский городской голова Геннадий Кернес покинули территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед больницей "Укрзализныци", где ожидали освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, сообщила журналистам пресс-секретарь и.о. министра внутренних дел Арсена Авакова Наталья Стативко.

По ее словам, они покинули территорию Украины через пропускной пункт "Гоптовка" на украинско-российской границе.

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Одновременно, в комментарии корреспонденту УНИАН, начальник управления по делам прессы и информации Харьковской облгосадминистрации Виктория Маренич не подтвердила эту информацию.

"У меня нет такой информации, я не могу этого подтвердить", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове состоялся съезд депутатов местных советов юго-восточных регионов Украины, Севастополя и АР Крым, на котором они решили взять на себя всю ответственность за обеспечение конституционного порядка, законности и прав граждан на своих территориях. Делегаты съезда также поставили под сомнение решения украинского парламента, принятые в этих условиях.

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Верховная Рада сегодня приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий" и назначила внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

Янукович заявил о государственном перевороте и отметил, что не собирается уходить отставку.