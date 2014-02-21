Партия регионов просит прекратить братоубийственную войну

Об этом говорится в официальном обращении фракции.

"Небывалое противостояние в центре столицы и в регионах принесли немало горя в украинские семьи. Обидно признавать, что под прицелом оказались не только украинская нация, но и украинская государственность. Мы должны остановить эту братоубийственную войну ради мира, ради справедливости и ради будущего Украины", - говорится в обращении.

"Фракция ПР обращается с просьбой ко всем, кто причастен к противостоянию: сложите оружие. Этот поступок будет величайшей заслугой перед будущим Украины. Сегодня все мы должны объединиться вокруг единой цели - восстановления мирной жизни на нашей земле", - просят регионалы.