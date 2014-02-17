Кличко призвал Меркель к введению санкций против Януковича и его окружения
Кличко призвал Меркель заблокировать подозрительные банковские транзакции украинских чиновников.
Лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко призывает федерального канцлера Германии Ангелу Меркель заблокировать подозрительные банковские транзакции украинских чиновников.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», об этом он заявил сегодня во время встречи с Меркель в Берлине.
Кличко отметил, что сделать возможными шаги к компромиссу в Украине реально, если показать Президенту Виктору Януковичу и его окружению перспективу мер по борьбе с отмыванием грязных денег. И подчеркнул, что неприменение санкций, в частности, со стороны ЕС, только толкает Януковича дальше к незаконным действиям и силовым вариантам.
"Я считаю, что в руках ЕС и Германии, в частности, есть рычаги и механизмы для применения санкций. Поэтому нужно провести проверку происхождения имеющихся в странах ЕС состояний Януковича и его близкого окружения, а также олигархов, которые поддерживают режим. Все подозрительные банковские транзакции таких бизнесов должны блокироваться в соответствии с требованиями директив ЕС по противодействию отмыванию денег. Это будет прямое влияние и на голосование депутатов от Партии регионов в парламенте", - подчеркнул лидер "УДАРа".
Читайте такжеСтало известно, о чем будут говорить Яценюк, Кличко и Меркель в Берлине
Он также отметил, что разрешение острого кризиса невозможно без изменений в структуре власти. И эти изменения должны быть осуществлены быстро и легальным способом, чтобы получить одобрение общества. Поэтому Кличко подчеркнул необходимость как можно скорее вернуться к Конституции 2004 года.
"Давление на Януковича должно быть дополнено положительной программой для украинского народа. Она, по моему мнению, должен включать: финансовую и другую помощь для преодоления кризиса. Ее должно получить только правительство народного доверия. Введение безвизового режима для украинцев (исключая представителей режима Януковича) или, как минимум, введение бесплатных виз и облегчение их получения, и более четкое определение перспективы членства в ЕС", - сказал Кличко.