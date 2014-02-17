Кличко призвал Меркель к введению санкций против Януковича и его окружения

Лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко призывает федерального канцлера Германии Ангелу Меркель заблокировать подозрительные банковские транзакции украинских чиновников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», об этом он заявил сегодня во время встречи с Меркель в Берлине.

Кличко отметил, что сделать возможными шаги к компромиссу в Украине реально, если показать Президенту Виктору Януковичу и его окружению перспективу мер по борьбе с отмыванием грязных денег. И подчеркнул, что неприменение санкций, в частности, со стороны ЕС, только толкает Януковича дальше к незаконным действиям и силовым вариантам.

"Я считаю, что в руках ЕС и Германии, в частности, есть рычаги и механизмы для применения санкций. Поэтому нужно провести проверку происхождения имеющихся в странах ЕС состояний Януковича и его близкого окружения, а также олигархов, которые поддерживают режим. Все подозрительные банковские транзакции таких бизнесов должны блокироваться в соответствии с требованиями директив ЕС по противодействию отмыванию денег. Это будет прямое влияние и на голосование депутатов от Партии регионов в парламенте", - подчеркнул лидер "УДАРа".

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Он также отметил, что разрешение острого кризиса невозможно без изменений в структуре власти. И эти изменения должны быть осуществлены быстро и легальным способом, чтобы получить одобрение общества. Поэтому Кличко подчеркнул необходимость как можно скорее вернуться к Конституции 2004 года.

"Давление на Януковича должно быть дополнено положительной программой для украинского народа. Она, по моему мнению, должен включать: финансовую и другую помощь для преодоления кризиса. Ее должно получить только правительство народного доверия. Введение безвизового режима для украинцев (исключая представителей режима Януковича) или, как минимум, введение бесплатных виз и облегчение их получения, и более четкое определение перспективы членства в ЕС", - сказал Кличко.