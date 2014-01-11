Кличко призывает европолитиков ускорить введение санкций против украинских чиновников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР", об этом Кличко заявил после бесед, которые состоялись с европейскими политиками и депутатами в Германии.

По его словам, события в ночь с 10 на 11 января на проспекте Победы, когда "Беркут" опять применил силу к мирным людям, - весомый аргумент для Европы, чтобы таки применить персональные санкции к украинским высокопоставленным должностным лицам.

"До того, что произошло ночью, некоторые политики в общении надеялись, что украинские власти больше не будут применять силу, потому что пообещали это. Сегодня же утром - настроение уже другое. Они понимают, что режим Януковича не остановится ни перед чем. Поэтому вопрос персональных санкций как никогда реальный", - отметил Кличко.

Читайте также: У Луценко закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга

Он подчеркнул, что в очередной раз обратился к европейским политикам с тем, чтобы вопросы санкций рассмотрели как можно скорее.

"Только персональные санкции против тех, кто является опорой режима Януковича, - членов правительства, всех причастных к насилию против мирных людей, коррумпированных прокуроров и судей, могут остановить этот режим. Потому что все награбленное в Украине они вкладывают в европейские и американские банки, в недвижимость и бизнес в демократических странах. Только персональные санкции могут сегодня остановить построение тоталитаризма в центре Европы", - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, 10 января активисты пикетировали помещение Киево-Святошинского райсуда. К помещению суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших возле суда, милиция избила двух народных депутатов от ВО «Свобода» – Эдуарда Леонова и Юрия Бублика, а также экс-министра внутренних дел, лидера движения «Третья украинская республика» Юрия Луценко.

Читайте также: Хроника столкновений активистов Евромайдана с "Беркутом" под Киево-Святошинским райсудом

Также после столкновений с бойцами спецподразделения “Беркут” возле Киево-Святошинского райсуда были госпитализированы шесть пострадавших активистов.

Вместе с тем, по данным милиции, вчера возле суда около 20 работников «Беркута» получили различные повреждения. В отношении активистов открыто несколько уголовных производств по фактам хулиганства, насилия относительно работников правоохранительных органов и вмешательства в деятельность судебных органов.

Также столичная прокуратура открыла производство о применении силы к гражданам бойцами спецподразделения МВД «Беркут».

По данным КГГА, во время акций протеста активистов возле Киево-Святошинского районного суда и вблизи Святошинского райуправления милиции за медицинской помощью к врачам обратилось 17 человек.

Справка УНИАН. 10 января Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам “васильковского дела” - по 6 лет заключения.

22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник в тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.