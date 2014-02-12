На Грушевского продолжается "музыкальное противостояние"

На улице Грушевского в центре Киева продолжается “музыкальное противостояние”.

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Как передает корреспондент УНИАН, со стороны митингующих из громкоговорителей звучат украинские песни, в то время как на стороне правоохранителей боевой дух бойцов поднимают песней о внутренних войсках: “Там, где верховенство права, там, где опасное дело - там внутренние войска”.

Напомним, во время перемирия на Грушевского люди разрисовывают шлемы, рисуют граффити, играют на пианино и создают художественные инсталляции.