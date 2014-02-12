На Грушевского продолжается "музыкальное противостояние"
15:56, 12 февраля 2014Политика
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Со стороны протестующих звучат украинские песни, а на стороне правоохранителей - песни о внутренних войсках
На Грушевского из громкоговорителей звучат украинские песни
На улице Грушевского в центре Киева продолжается “музыкальное противостояние”.
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Как передает корреспондент УНИАН, со стороны митингующих из громкоговорителей звучат украинские песни, в то время как на стороне правоохранителей боевой дух бойцов поднимают песней о внутренних войсках: “Там, где верховенство права, там, где опасное дело - там внутренние войска”.
Напомним, во время перемирия на Грушевского люди разрисовывают шлемы, рисуют граффити, играют на пианино и создают художественные инсталляции.
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