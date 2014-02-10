Руслана сыграла на пианино на Грушевского

Видеозапись выступления певицы, во время которого она исполнила фрагменты из собственной кмпозиции "Дикие танцы", опубликована на YouTube, сообщает Еспресо.TV.

Руслана выступила в рамках революционной акции "Инструмент свободы", которая состоялась в девяти городах Украины.

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