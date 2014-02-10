Руслана сыграла на пианино на Грушевского
15:47, 10 февраля 2014Политика
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Певица Руслана сыграла на желто-голубом пианино, установленном посреди баррикад на улице Грушевского
Руслана сыграла на пианино
Видеозапись выступления певицы, во время которого она исполнила фрагменты из собственной кмпозиции "Дикие танцы", опубликована на YouTube, сообщает Еспресо.TV.
Руслана выступила в рамках революционной акции "Инструмент свободы", которая состоялась в девяти городах Украины.
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