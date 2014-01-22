Митингующие устроили сплошную огненную стену на улице Грушевского

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители из водометов пытаются погасить костры, но пока им это не удается. Митингующие также постоянно выносят новые шины для костра. В то же время, длится своеобразная перестрелка между правоохранителями и митингующими: милиция использует резиновые пули и светошумовые гранаты, митингующие применяют петарды. Общее количество участников акции протеста на улице Грушевского превышает 5 тысяч человек.