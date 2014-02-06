В оппозиции заявляют, что погромы ресторанов в Киеве - очередная провокация власти

Погромы ресторанов, которые вчера в Киеве устроили неизвестные в экипировке, похожей на представителей самообороны Майдана, – это очередная провокация от власти.

Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре Штаба национального сопротивления заявил комендант Дома профсоюзов Степан Кубив, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

"Обратите внимание на выложенные в Интернет фотографии этих людей. У них вид позирования, хвастовства того, что они уничтожают бизнес в Киеве", - отметил Кубив.

Но, на его взгляд, главнее всего, чем изобличили себя провокаторы – это обувь.

"Эти лица в кроссовках, которые не носят ни представители самообороны, ни представители других отрядов, ни люди, которые приходят на Майдан. Именно кроссовки подтверждают, что это провокация, проведенная с помощью "титушек", - отметил комендант.

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"Таким способом власть дает понять, что она хочет довести ситуацию до конфликта, и она против предлагаемого нами мирного разрешения ситуации, на котором настаивает мировое сообщество", - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, милиция заявила, что в ночь на 6 февраля неизвестные разгромили два ресторана в Киеве.

В сообщении милиции отмечается, что «погромщики были в масках на лицах, одеты в камуфляжную одежду, на «вооружении» у них были биты, деревянные палки и щиты».

В частности, по данным правоохранителей, на улице Терещенковской группа людей в количестве 50 человек разбила фасад ресторана. Потом на окнах заведения нападающие оранжевой краской нанесли надписи «Бойкот» и «Революция».

В другом случае, во время нападения на ресторан на улице Красноармейской, неизвестные в камуфляжной форме, с деревянными палками и в масках разбили входную стеклянную дверь, повредили гипсовые статуи у входа и оставили надписи красной краской «Слава нации», «За революцию», «Бойкот», говорится в сообщении милиции.