В Черновцах протестующие начали снимать осаду ОГА и разбирать баррикады

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время протестующие разбирают баррикады перед зданием ОГА.

Как говорится в заявлении, распространенном сегодня Народной радой Буковины, решение о снятии осады принято после достижения компромисса с властями, в частности по ряду вопросов, которые сегодня должны быть рассмотрены на сессии областного совета, которая должна начаться в 15.00.

Читайте такжеВ Черновцах митингующие готовятся ночевать в захваченном здании ОГА"Сегодня состоится долгожданная сессия областного совета. Уже почти две недели провластное большинство в облсовете пыталось избежать этой сессии. На словах "заботясь" за бюджетников, которые могут остаться без зарплат из-за отсутствия принятого бюджета, на деле власть заботилась только о собственных интересах и амбициях. Но бюджет будет принят. Нам удалось их убедить. Народная рада вышел победителем в переговорах с количественно более сильными оппонентами. Власть пошла на уступки, мы не оставили ей выбора», - говорится в заявлении.

Кроме того, оппозиционеры сообщают, что Народная рада частично останется в помещении ОГА.

«Народная рада, как полноправный консультативно-совещательный орган, получит постоянные помещения для работы – и совета, и его исполкома, и малый зал для заседаний. Мы добились свободного входа в помещение облсовета всем гражданам. "Режимный объект" опять становится доступным обществу, как и должно быть. Члены Народной рады и ее исполкома, депутаты продолжают здесь вести прием граждан и работать во благо края”, - говорится в заявлении.

Читайте такжеМитингующие взяли в осаду Житомирский горсоветТакже по требованию Народного совета оппозиция получит должность первого заместителя председателя облсовета. «Это не «должность ради должности», а инструмент для обеспечения будущего результата. Ради того, чтобы никогда большинство не смогло проигнорировать требование оппозиции о созыве сессии, как это уже неоднократно делали руками председателя облсовета и его заместителя», - говорится в сообщении.

Оппозиционеры также сообщили, что ценой компромисса стало то, что вопрос недоверия председателю Черновицкой ОГА Михаилу Папиеву и вопрос об обращении к Президенту о его отставке откладывается на следующую сессию, созыв которой будет объявлен сразу после завершения сегодняшней.

Как сообщал УНИАН, 24 января митингующие утром штурмовали помещение Черновицкой ОГА и областного совета. К протестующим присоединились ультрасы местного футбольного клуба «Буковина». После 14 часов активисты прорвались в здание с черного хода. Они вступили в переговоры с милицией, по результатам которых, часть правоохранителей и работники облсовета и ОГА покинули помещение. Митингующие сформировали отряды самообороны, которые защищают помещение от возможной контратаки стражей порядка или действий провокаторов и мародеров.

24 января прокуратурой Черновицкой области было открыто уголовное производство по факту попытки захвата помещения Черновицкого областного совета митингующими.

Видео : CHV.TV