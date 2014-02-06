Спрос на экскурсии в Киев значительно упал

Украинские турфирмы бьют тревогу — из-за событий в стране они терпят катастрофические убытки. Об этом пишет «Сегодня».

«Я в туристическом бизнесе уже 18 лет, — рассказала нам владелица одной из столичных турфирм Ирина. — И я не помню, чтобы когда-то был настолько низкий спрос на путевки в Киев. Ехать не хотят ни украинцы, ни иностранцы».

«Украина сейчас сродни Таиланду, многие думают, что Киев — это Дамаск, и ехать никто не хочет, — отмечает туроператор Андрей. — Я понимаю, люди переживают за свою жизнь, но мы терпим серьезные убытки — спрос на туры в Киев с ноября упал на 90%».

По словам Ирины, особенно остро изменения проявились на новогодние праздники: «Путевки мы продавали до начала Майдана, а перед Новым годом их начали массово сдавать. Причины разные — некоторые боялись отказаться в «горячей точке», некоторые хотели жить на Крещатике, но из-за Майдана это стало невозможным. В итоге больше половины туров были не реализованы. Поэтому сейчас мы не делаем больших ставок на Киев».

Операторы обеспокоены, что затянувшееся противостояние отразится на туристическом имидже Украины и, в частности, Киева. «На майские праздники у нас всегда был ажиотаж, — рассказывает Ирина. — Этот период самый выгодный — цветущий Киев всегда был очень популярен среди туристов. И в это время мы продавали много путевок. А сейчас же не продано ни одной — и вряд ли ситуация изменится к лучшему».

Тем не менее некоторые туристы приезжают в Киев именно на Майдан. Как рассказывал нам комендант Дома профсоюзов Степан Кубив, с начала противостояния он регулярно общался с заграничными гостями, которые приехали поддержать активистов и воочию увидеть протест в самом центре Европы. А сами майдановцы говорят, что регулярно принимают у себя в палатках туристов, которые остаются порой даже на несколько недель, а иногда строят баррикады вместе с протестующими. Особенно велик процент украинских эмигрантов — они, как правило, приезжают посмотреть, но потом так и не уезжают.