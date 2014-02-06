Янукович поручил Ставицкому контролировать энергоснабжение в отопительный сезон

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я получил задание постоянно и лично контролировать вопрос энергоснабжения и поставки тепла в дома наших граждан в отопительный сезон. Сейчас в некоторых областях у нас стихийные бедствия, но министерство энергетики сотрудничает с другими исполнительными службами, и мы решаем эти неотложные вопросы, даже в тех областях, где деструктивно действуют так называемые оппозиционеры, где созданы так называемые народные советы и исполкомы. Мы сотрудничаем с нашими органами исполнительной власти и стабильно поставляем энергию и тепло в дома наших граждан", - сказал Ставицкий после встречи с президентом.

Он также сообщил, что во время встречи с главой государства обсуждались практические задачи межправительственной межгосударственной украино-российской комиссии по углублению сотрудничества в ядерной энергетике.

"Я доложил Виктору Януковичу о встрече, состоявшейся на прошлой неделе с моим коллегой господином Новаком, а также с руководителем "Росатома" Сергеем Кириенко. От президента получил все необходимые поручения для того, чтобы имплементировать все положения соглашения, которое было подписано 17 декабря 2013 года", - отметил Ставицкий.