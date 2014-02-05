Пресс-секретарь Путина: оснований пересматривать финансовые договоренности с Украиной нет и не будет

Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

”России нужно делать то, что она уже делает: оказывать помощь, о которой были договоренности, не вмешиваться во внутренние дела. Никаких оснований пересматривать прежние договоренности с Украиной нет и не будет, но вызывает опасения растущий долг Украины по газовым контрактам, мы надеемся, что наши украинские коллеги выполнят все обязательства”, - сказал Песков в интервью ”Коммерсант FM”.

”Путин неоднократно высказывался на эту тему и подчеркивал, что помощь оказывается народу Украины. Мы надеемся на скорейшее урегулирование ситуации”, - также добавил пресс-секретарь президента и подчеркнул, что в Москве хотят понимания того, как средства будут тратиться.