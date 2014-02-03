В ЕС пока не готовы назвать конкретные требования по предоставлению помощи Украине

Это следует из ответа Майа Косьянчич, представителя верховного представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, на вопрос в отношении ранее распространенного интервью Эштон Wall Street Journal.

Читайте такжеЕС активизирует усилия для предоставления помощи Украине – пресс-секретарь Эштон «Она (Эштон) повторила тот же ответ о необходимости диалога (в Украине), она также говорила с международным сообществом о том, есть ли возможности предоставить финансовую помощь Украине, чтобы преодолеть экономические трудности», - сказала Косьянчич, сообщает РБК-Украина.

Она уточнила, что в ЕС «рассматривают возможности поддержки Украины во время кризиса, когда речь идет как об экономической, так и о политической ситуации, какими могут быть наши усилия».

«Я четко сказала, что когда речь идет о реформах и МВФ, условия (необходимые для получения финансовой помощи) остаются в силе. Мы (Евросоюз) говорим об усилиях, о том, как мы можем помочь в ситуации с очень конкретными правилами и очень конкретными шагами, которые должны быть сделаны», - отметила Косьянчич.

Она подчеркнула, что в ЕС «смотрят на более широкую картину в отношении того, что может быть сделано».

Также Косьянчич напомнила, что на следующей неделе европейский дипломат вернется в Украину.

«ЕС продолжает прилагать усилия для поиска выхода из кризиса», - резюмировала Косьянчич.