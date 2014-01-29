Активисты, штурмовавшие Черкасскую ОГА, будут платить за ее ремонт

Финансирование восстановления здания Черкасской облгосадминистрации после двух штурмов будет происходить из трех источников, среди которых – средства осужденных за штурм ОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции 28 января сообщил журналистам председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей Тулуб.

По его словам, сумма ущерба пока подсчитывается, источником возмещения станут средства, выделенные на празднование 60-летия со дня образования области. Второй источник – это решение депутатов облсовета на сессии. Если депутаты посчитают необходимым и найдут источник, а часть ущерба компенсируют сами виновники. Всего на сегодняшний день задержано 66 человек. В отношении 41 человека – уже приняты решения, дела 14 человек еще рассматривается, остальные 8 находятся под домашним арестом.

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"Участники штурма повредили имущество. Суд принимает решение, и за их счет, всем пропорционально, – отметил Тулуб. - Сейчас комиссия работает над этим, сумма ущерба подсчитывается, и на днях будет официально представлена в прокуратуру, суды. Сколько там будет: миллион, два, три миллиона. Вот каждому разложат. Сколько там людей? Сорок? Вот на сорок человек и разложат пропорционально. И каждый будет платить", - сказал глава облгосадминистрации.

Также Тулуб выразил благодарность работникам облгосадминистрации за то, что, несмотря на кризисную ситуацию, все остались на своих рабочих местах, и пообещал в кратчайший срок восстановить здание и перевести деятельность облгосадминистрации в обычный режим.

Также ущерб от штурма Черкасской облгосадминистрации подсчитали в КП «Дирекция парков», которое занимается сквером возле облсовета.

Как рассказали корреспонденту УНИАН в КП «Дирекция парков», из имущества предприятия митингующие сделали баррикады. Часть разбитых урн и скамеек забросили в окна облгосадминистрации. Другую часть – сожгли в кострах возле ОГА. По подсчетам КП, ущерб составляет около 110 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах 23 января вечером активисты пытались захватить здание ОГА, но им помешали работники милиции. После того как попасть в обладминистрацию не удалось, митингующие перешли к входу в здание облсовета, которое находится в здании облгосадминистрации, но с другой стороны, и без всякого сопротивления выломали двери и ворвались в помещение. Около 23.00 работники милиции освободили помещение облсовета от митингующих.

По факту совершенных уголовных правонарушений следственным отделом Сосновского райотдела милиции открыты уголовные производства.

Ущерб от штурма черкасского Дома советов, по предварительным данным, составляет несколько миллионов гривен.

25 января районными судами Черкасской области удовлетворено ходатайство следователей об избрании меры пресечения в отношении 48 человек, которые подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки, захват государственных зданий).

27 января ночью в Черкассах неизвестные лица осуществили вторую попытку захвата здания Черкасской ОГА. Перед этим на Соборную площадь приехали участники столичного Автомайдана. На защиту здания пришли бойцы «Беркута», которые разогнали активистов Автомайдана. Задержано 19 человек.