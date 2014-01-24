Во Львове активисты не дали «Грифону» уехать с территории психиатрической больницы

Как передает корреспондент УНИАН, возле выезда с территории больницы собралось около 50 активистов и живущих рядом львовян, они перекрыли выезд, а также пробили колеса в автобусе. Спецназовцев вынудили бросить щиты, сейчас их нет они ушли на территорию больницы.

Как рассказали активисты львовского Евромайдана, им стало известно, что в Киев планируют выехать бойцы спецподразделения милиции «Грифон», которые одеты в бронежилеты и с щитами совершают посадку в автобус, находящийся на территории львовской областной психиатрической больницы.

На данное время активисты блокируют выезд с территории больницы, автобус стоит на территории медучреждения со спущенными колесами.

Как ранее сообщал журналистам заместитель главного врача по экспертизе Львовской психиатрической больницы Андрей Меланчук, представители «Грифона» охраняют одно из отделений психиатрической больницы – судебно-психиатрическое.

Справка УНИАН. "Грифон" - специальное подразделение судебной милиции МВД Украины, в задачи которого входит обеспечение безопасности работников суда, которые принимают участие в слушаниях по резонансным делам, членов их семей и близких родственников, а так же участников процесса.