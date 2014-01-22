Минобороны отрицает отправления танков на Киев

Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны.

"В частности, сегодня, 22 января, три танка Т-64 были доставлены к железнодорожной грузовой станции “Чернигов-Северный”. Запланирована доставка еще трех единиц техники, после чего будет сформирован эшелон, который доставит эту технику к одной из воинских частей Одесской области", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСМИ: Из Чернигова отправляют 5 танков на КиевУправление прессы и информации Министерства обороны Украины сообщает, что информация, распространенная отдельными средствами массовой информации о якобы привлечении Вооруженных Сил Украины к политическим акциям, которые проводятся в городе Киеве, в частности, перебазированию военной техники до столицы, не соответствует действительности.

Части и подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают в плановом режиме выполнять задачи по предназначению. Никаких внеплановых мероприятий и практических учений не проводится.

Подразделения и части находятся в местах постоянной дислокации.