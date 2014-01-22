Лидеры оппозиции рассказали об итогах переговоров с Януковичем

Об этом на Майдане заявили лидеры оппозиционных партий УДАР и ВО Свобода Виталий Кличко и Олег Тягнибок.

В частности, Кличко рассказал, что оппозиция не получила ответа на вопрос о возможности досрочных президентских выборов.

По его словам, вопрос отставки Кабмина может быть рассмотрен властью только после собрания сессии Верховной Рады.

Также во власти готовы рассмотреть вопрос отмены "законов 16 января".

"Да, мы можем поторговаться, чтобы отменить эти законы", - сказал Кличко о позиции властей.

Кроме того, он заявил, что "вопрос лидерства не стоит", потому что он "не собирается соревноваться".

Также лидер УДАРа призвал избегать кровопролития.

Напомним, сегодня лидеры оппозиции в течение трех часов встречались с представителями власти, в том числе Президентом Украины Виктором Януковичем.