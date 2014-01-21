Портнов заявил об угрозах со стороны Кличко
Советник Президента Андрей Портнов утверждает, что лидер «УДАРа» Виталий Кличко угрожал ему.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Портнов сказал на брифинге для прессы.
Он рассказал, что сегодня состоялась встреча рабочей группы с Кличко.
“Свой разговор Виталий Владимирович начал с угроз, что придет его время в будущем, что скоро он сможет ответить на определенные наши политические вопросы, скоро придет его время”, - сказал Портнов.
“Мы, скептически оценив политические перспективы Виталия Владимировича Кличко, попросили его пугать своих политических партнеров, а здесь пугать никого не нужно. И что здесь его никто не боится, и нужно искать компромисс по всем вопросам, которые стоят сегодня в повестке дня в украинском обществе”, - сказал Портнов.
В свою очередь секретарь СНБО Андрей Клюев рассказал, что сегодня Президент Украины Виктор Янукович проводил совещание по вопросам социально-экономического развития страны именно в то время, когда Кличко обратился с просьбой о встрече. Поэтому Президент поручил ему провести встречу с Кличко в рамках заседания рабочей группы.
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“К сожалению, у нас не получился какой-то конструктивный диалог, было достаточно много эмоций, хотя Виктор Федорович предложил — в связи с тем, что Кличко подошел, не предупредив, а у него совещание, - передать, что он свяжется с Кличко после того, как закончится совещание. Я это сделал, мы начали консультации, но, к сожалению, конструктивный диалог не состоялся”, - сказал Клюев, добавив, что, насколько он понимает, именно после этой встречи Кличко заявил о выходе из переговорного процесса.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, пресс-служба Президента Украины сообщила, что в Администрации Президента Украины проходит заседание рабочей группы по урегулированию политического кризиса под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева. К участникам заседания также присоединился председатель политической партии «УДАР» Виталий Кличко, отмечается в сообщении.
При этом в пресс-службе отметили, что в настоящее время Президент Украины Виктор Янукович, в соответствии с рабочим графиком, проводит плановую встречу с премьер-министром Украины Николаем Азаровым и первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым относительно социально-экономического развития Украины в 2014 году.
Спустя некоторое время в пресс-службе «УДАРа» опровергли информацию пресс-службы Президента. ««Новость» Администрации Президента о том, что Виталий Кличко якобы пришел на заседание рабочей группы Клюев-Портнов-Лукаш, не отвечает действительности», - заявили и «УДАРе».
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“Я приходил, чтоб встретиться с Президентом и сказать ему, что нужно немедленно прекратить насилие в центре столицы и начать предпринимать реальные шаги для урегулирования политического кризиса. Такая лживая “новость” свидетельствует о том, что Янукович такие шаги предпринимать не собирается, - отметил Кличко. – Ко мне вышли Клюев, Портнов, Лукаш и сказали, что у Президента совещание, и он, когда освободится, позвонит по телефону мне. Я развернулся и ушел”, - сказал лидер “УДАРа”, сообщает пресс-служба партии.