Портнов заявил об угрозах со стороны Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Портнов сказал на брифинге для прессы.

Он рассказал, что сегодня состоялась встреча рабочей группы с Кличко.

“Свой разговор Виталий Владимирович начал с угроз, что придет его время в будущем, что скоро он сможет ответить на определенные наши политические вопросы, скоро придет его время”, - сказал Портнов.

“Мы, скептически оценив политические перспективы Виталия Владимировича Кличко, попросили его пугать своих политических партнеров, а здесь пугать никого не нужно. И что здесь его никто не боится, и нужно искать компромисс по всем вопросам, которые стоят сегодня в повестке дня в украинском обществе”, - сказал Портнов.

В свою очередь секретарь СНБО Андрей Клюев рассказал, что сегодня Президент Украины Виктор Янукович проводил совещание по вопросам социально-экономического развития страны именно в то время, когда Кличко обратился с просьбой о встрече. Поэтому Президент поручил ему провести встречу с Кличко в рамках заседания рабочей группы.

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“К сожалению, у нас не получился какой-то конструктивный диалог, было достаточно много эмоций, хотя Виктор Федорович предложил — в связи с тем, что Кличко подошел, не предупредив, а у него совещание, - передать, что он свяжется с Кличко после того, как закончится совещание. Я это сделал, мы начали консультации, но, к сожалению, конструктивный диалог не состоялся”, - сказал Клюев, добавив, что, насколько он понимает, именно после этой встречи Кличко заявил о выходе из переговорного процесса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, пресс-служба Президента Украины сообщила, что в Администрации Президента Украины проходит заседание рабочей группы по урегулированию политического кризиса под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева. К участникам заседания также присоединился председатель политической партии «УДАР» Виталий Кличко, отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что в настоящее время Президент Украины Виктор Янукович, в соответствии с рабочим графиком, проводит плановую встречу с премьер-министром Украины Николаем Азаровым и первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым относительно социально-экономического развития Украины в 2014 году.

Спустя некоторое время в пресс-службе «УДАРа» опровергли информацию пресс-службы Президента. ««Новость» Администрации Президента о том, что Виталий Кличко якобы пришел на заседание рабочей группы Клюев-Портнов-Лукаш, не отвечает действительности», - заявили и «УДАРе».

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“Я приходил, чтоб встретиться с Президентом и сказать ему, что нужно немедленно прекратить насилие в центре столицы и начать предпринимать реальные шаги для урегулирования политического кризиса. Такая лживая “новость” свидетельствует о том, что Янукович такие шаги предпринимать не собирается, - отметил Кличко. – Ко мне вышли Клюев, Портнов, Лукаш и сказали, что у Президента совещание, и он, когда освободится, позвонит по телефону мне. Я развернулся и ушел”, - сказал лидер “УДАРа”, сообщает пресс-служба партии.