Эксперт считает, что США не следует вмешиваться в происходящее в Украине

Однако на этот раз главный вопрос: с кем Киев заключит экономический союз, с Европой или с Россией – не касается Америки, поэтому администрации Обамы не следует вмешиваться в происходящее, пишет старший научный сотрудник Института Катона, в прошлом специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье «Оранжевая революция возвращается в Украину? США следует держаться подальше от этой борьбы» для Forbes.

«Большинство украинцев одобряют западную экономическую ориентацию, в то же время, выступая против конфронтации с Россией по вступлению в НАТО. Янукович следовал этим курсом, проводя переговоры по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС», - считает автор.

Эксперт утверждает, что речь о полноправном членстве с учетом многочисленных недостатков Киева и беспокойства ЕС по поводу небрежного присоединения Болгарии и Румынии, не шла.

По его словам, даже за половинчатый союз Брюссель потребовал болезненных экономических реформ и политических уступок. В то же время Владимир Путин требовал от Киева бросить Евросоюз и примкнуть к возглавляемому Москвой Таможенному союзу (ТС).

Бандоу утверждает, что в Брюсселе и Вашингтоне были шокированы действиями России. Газета The Washington Post назвала их “игрой с нулевой суммой”. Всегда готовый к бою сенатор Джон Маккейн заявил, что “вмешательство России в дела Украины неприемлемо для США”, а Пола Добрянски, экс-заместитель госсекретаря США, потребовала “широкого спектра мер, в том числе санкций ВТО, исключения России из числа стран G8 и даже бойкота зимней Олимпиады 2014 года политическими лидерами, если Москва не прекратит силовую тактику по отношению к Киеву”.

“От лицемерия Запада захватывает дух, – констатирует автор. - И часа, не то, что дня, не проходит без того, чтобы Вашингтон не попытался подкупить или запугать правительство другой страны.

Эксперт сетует на то, что госсекретарь США непрерывно колесит по миру, рассказывая другим народам, как себя вести.

«И после этого Россию обвиняют в тяжеловесности? – удивляется он. - Какое вообще дело Брюсселю или Вашингтону до происходящего на Украине? Сейчас не 2004 год, когда речь шла о честности выборов. Это простое недовольство решением, которое входит в компетенцию правительства. Однако же западные чиновники и обозреватели ведут себя так, словно повстречали реинкарнацию Иосифа Сталина».

“Украина важна для украинцев. Она также интересует Россию, но в меньшей степени Европу и в куда меньшей – США. Запад скорее добьется влияния, увеличивая свою привлекательность, а не рассматривая сложившуюся ситуацию как новую холодную войну. … Эта страна никогда не принадлежала ни ЕС, ни Вашингтону, чтобы они расстраивались о ее потере”, – заключает Бэндоу.