В Киеве похитили одного из главных активистов Евромайдана

В Киеве неизвестные похитили общественного активиста Игоря Луценко.

Об этом на своей странице в Facebook написала активист Мария Лебедева.

«Внимание, пропал Игорь Луценко! Его вместе с пострадавшим, Юрием Вербицким, которого он привез на своей машине в Октябрьскую больницу, похитили неизвестные!», - пишет она.

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«От пациента осталась куртка с паспортом, он успел раздеться у врача. Залетели, скрутили руки, увели - это вся информация. Это было более часа назад, телефоны Игоря не отвечают, на связь последний раз выходил 1,5 часа назад. Врачи молчат, на месте вроде бы была милиция, машина Игоря там осталась», - сообщила Лебедева.

Она призвала прозванивать отделения милиции. «Неизвестно, кто были эти люди, они были в штатском», - добавила она.