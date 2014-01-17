Табалов признался, что не понял, за что голосовал, а Кузьмук "кнопкодавил" (видео)

Об этом сообщил депутат от "Батькивщины" Андрей Шевченко.

Видео обнародовал Дмитрий Чигрин.

Кроме того, депутат от "Удара" Владимир Куренной заявил, что во время голосования "руками", депутат Партии регионов Владимир Олейник взял на себя обязанности всей счетной комиссии, в которой также присутствуют депутаты от оппозиции.

По теме: В ПР объяснили, почему приняли закон об уголовной ответственности за экстремизм

"Он фактически узурпировал это право. Он реально не считал голоса - то есть поднятые руки. И я лично видел депутатов от ПР, которые не поднимали руки за некоторые законопроекты, но засчитаны были все голоса", - заявил политик в эфире "Громадське ТВ".

Он, в частности, привел пример, что Владимир Олейник учитывал голоса всей Компартии, несмотря на то, что ее член Петр Цыбенко сейчас находится за рубежом.

"И Олейник, не считая рук в зале, просто автоматически слагал количество по списку депутатов-коммунистов и депутатов от ПР", - добавил Куренной, отметив, что добавлялись 203 голоса от ПР и 32 от КПУ.

Кроме того, он отметил, что голоса внефракционных депутатов во время голосования "руками" не учитывались, поэтому точно не известно их отношение к проголосованным законам.

Вместе с тем депутат Андрей Табалов заявил, что собирается отозвать свой ​​голос под законом "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальным законам о дополнительных мерах защиты безопасности граждан" (авторы - Владимир Олейник и Вадим Колесниченко).

"Соответствующее заявление подам в аппарат ВР, чтобы мой голос за этот документ не учли", - пообещал он.

"Работать и разобраться, что к чему, из-за столкновений в парламенте, из-за замены голосования на ручное, было сложно", - пояснил он.

Как известно, в четверг большинство в Верховной Раде приняло ряд законов без обсуждения и без участия депутатов от оппозиции, голосами членов фракций Партии регионов, КПУ, а также некоторых внефракционных.

За часть этих законов голосовали сразу за основу и в целом, и без электронной системы - поднятием рук.

Среди введенных изменений - возвращение уголовного преследования за "клевету " и внесение в Уголовный кодекс статьи об "экстремистской деятельности", которая определяется очень широко.