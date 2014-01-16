В ПР объяснили, почему приняли закон об уголовной ответственности за экстремизм

Об этом , как сообщает пресс-служба Партии Регионов, заявил регионал Олег Царев, комментируя положения Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан».

Политик обратил внимание на то, что «уголовная ответственность за осуществление экстремистской деятельности, проявляющаяся в различных формах, существует во всех европейских странах».

Он также отметил, что актуальность и необходимость борьбы с экстремизмом подчеркивает Парламентская ассамблея Совета Европы.

«В частности, в резолюции № 1344 «Об угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и движений в Европе» ПАСЕ призвала государства-члены Совета Европы предусмотреть в своем законодательстве возможность ограничений свободы высказываний, собраний и ассоциаций в целях борьбы с экстремизмом, а также ввести действенные наказания, которые выполняли бы роль сдерживающего фактора, в частности, за публичные призывы к насилию, расовой дискриминации и нетерпимости. Кроме того, ПАСЕ рекомендует принять законодательство с целью внедрения административных процедур, препятствующих распространению экстремистской идеологии с помощью новых информационных технологий», - напомнил Олег Царев.