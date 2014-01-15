Решение о лишении прав активиста Автомайдана будет обжаловано - Яценюк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Батькивщина", председатель политсовета ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк после заседания суда заявил, что на это решение будет подана апелляция, а в случае ее неудовлетворения оппозиция обратится в Европейский суд по правам человека.

В ходе заседания Хаджинов сообщил судье, что он передал право управлять своим автомобилем народным депутатам, а сам за рулем не находился.

Однако суд вынес решение о лишении его прав на три месяца. «Причем доказательств моей вины нет. Просто три рапорта сотрудников ГАИ, которым по рации кто-то сообщил, что я где-то не остановился», - подчеркнул активист.

По словам Яценюка, решения судов в отношении активистов Майдана «пишутся под копирку». По его словам, по делу Хаджинова «протокол составлен с нарушением закона, через две недели после якобы совершенного правонарушения, в протоколе – свидетели, которых не существует, и рапорты, которые не имеют никаких правовых оснований».

Он напомнил, что народные депутаты от оппозиции предоставили письменные заявления о том, что в указанный период времени управляли автомобилем, принадлежащим активисту, «это суд отметил в своем решении. И несмотря на это, судья поступила, как и другие».

«Их задача - таким образом деморализовать Автомайдан, забрать у ребят права на три месяца, а затем - лишить вообще прав. Вот вся их работа», - подчеркнул Яценюк.

Он сообщил, что на это решение суда будет подана апелляционная жалоба, а в случае ее неудовлетворения оппозиция обратится в Европейский суд по правам человека.