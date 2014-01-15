Янукович намерен ускорить переговоры с Россией о сотрудничестве в авиа- и судостроении

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом шла речь во время встречи Януковича с вице-премьер-министром Юрием Бойко.

«Речь шла о ходе переговоров с Российской Федерацией относительно возобновления производства самолетов, относительно контрактов по судостроению, которые мы должны заключить в ближайшее время», - отметил Бойко после встречи с Януковичем.

По его словам, Янукович подчеркнул необходимость ускорения переговоров в этом направлении. «Поставлена задача ускорить процессы, которые приведут к производственной интеграции и дадут возможность создать много рабочих мест, воссоздать экономические показатели этих отраслей», - сказал вице-премьер, отметив, что реализация указанных проектов положительно повлияет на экономику страны в целом.

Кроме того, Янукович и Бойко обсудили вопрос сотрудничества Украины с Россией в космической отрасли.