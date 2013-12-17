Украина и Россия хотят ускорить реализацию проектов в авиапроме и судостроении. 

Россия и Украина определили ряд задач, которые могут ускорить реализацию высокотехнологических проектов в авиа- и судостроении, в том числе по совместному выпуску самолетов Ан-70.

В частности, речь идет о сферах авиа- и судостроения, об атомной энергетике, ракетно-космическом комплеке.

Кроме этого, страны намерены в самое ближайшее время заняться вопросами, связанными с кредитно-инвестиционной областью.

Напомним, сегодня в Москве под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина состялось шестое заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.