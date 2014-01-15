Азаров возмущается, что, по его информации, на майдан зовут детей - "революцию творить" (УТОЧНЕННАЯ)

Азаров говорит, что лидеры Евромайдана забыли о моральном манифесте Достоевского

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует дать правовую оценку фактам привлечения детей к политическим акциям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

«Я был шокирован тем, что в Доме профсоюзов нашли 12-летнюю девочку, которая три недели пребывала в розыске. Все это время взрослые люди, организаторы так называемого штаба Майдана, не просто видели перед собой эту девочку, они использовали ребенка на каких-то работах. Ребенка без документов поселили кто знает на какую квартиру, никто не беспокоился о ее судьбе и здоровье. Оказывается, Майдан абсолютно противоправно и аморально заманивает к себе немало несовершеннолетних детей. "Революцию творить", - возмутился премьер.

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Азаров подчеркнул, что «так называемые лидеры Майдана забыли о моральном манифесте Достоевского». По его словам, ни одна революция не достойна слез детей. «Я требую дать жесткую правовую оценку факту использования детей в политических акциях. На мой взгляд, эта дикая история продемонстрировала, что организаторам Майдана безразлична судьба государства, интересы большинства граждан, детей», - сказал Азаров.

В изначальном варианте текста новости присутствовала ошибка: корреспондент не правильно понял слова премьер-министра "революцію творити", по ошибке исказив эту фразу и передав ее как "революція тварин". УНИАН выражает сожаление и приносит в связи с этой ошибкой извинения читателям, подписчикам и Николаю Азарову