У Верховной Рады собрались сторонники власти, Беркут и внутренние войска

Как передает корреспондент УНИАН, по улице Грушевского парламент окружен около 10 автобусами милиции.

Непосредственно перед зданием парламента, на площади Конституции, стоят около 20 милицейских автобусов.

На большой территории, выделенной для участников митинга, перед сценой на площади Конституции пока находятся всего лишь около 250 человек. Однако они расположились двумя группами так, что перед сценой находится большая часть из них, а меньшая - возле центрального входа в парламент. Таким образом, создается впечатление, что вся территория перед сценой заполнена.

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Со сцены выступают активисты, в частности, относительно бюджета-2014.

В то же время, митингующие прибывают в Мариинский парк организованными колоннами.

Люди приходят группами от метро “Арсенальная” к сцене.

Территория, где собираются сторонники власти, ограждена по периметру металлическими заборами.

У здания парламента расположились сотни бойцов “Беркута” и внутренних войск.