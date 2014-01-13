Сторонники ПР рассказали, сколько они планируют митинговать в Мариинском парке

Сторонники Партии регионов обещают оставаться в палаточном городке возле Верховной Рады до принятия закона о государственном бюджете на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил комендант палаточного городка Александр Зинченко. “Мы планируем находиться здесь до принятия бюджета”, - сказал он.

Также, по словам Зинченко, митингующие намерены собрать подписи киевлян относительно ситуации в центре Киева, в частности на Крещатике, чтобы потом передать их в КГГА с просьбой принять меры по благоустройству и приведению в нормальное состояние центра столицы.

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Сейчас в Мариинском парке, огороженном металлическими щитами и кордонами милиции, находятся около тысячи сторонников ПР – это люди среднего возраста, молодежь и пенсионеры.

Время от времени с трибуны перед участниками акции выступают народные депутаты и общественные активисты.

Чтобы попасть на территорию палаточного городка, следует предъявить специальный пропуск охранникам из числа митингующих. Также пропуск нужно предъявить, чтобы выйти за периметр.